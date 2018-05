Deel dit artikel:











Bijzonder fenomeen: zeevonk langs kust van Katwijk Zeevonk bij Katwijk | Foto: Robin van Wissen Bijzonder blauw licht bij Katwijk | Foto: Robin van Wissen

KATWIJK - In de nacht van zondag op maandag is er zeevonk gespot in de Wetering bij Katwijk. Volgens Robin van Wissen was het blauwe licht ook te zien in de golven op zee.

Het fenomeen komt bijna elk jaar voor, zeker bij warm, rustig weer. Zeevonk is een eencellige algensoort en heeft de eigenschap op te lichten als het in beweging wordt gebracht, bijvoorbeeld door golfslag. Het blauwe licht is het gevolg van een chemische reactie in de algen, met een moeilijk woord: bioluminescentie. Hoewel de zeevonk zelf niet giftig is, kunnen bij massale aanwezigheid ophopingen van ammoniak ontstaan die schadelijk zijn voor het milieu.