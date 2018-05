Dode man in huis Alphen aan den Rijn niet omgekomen door misdrijf

Deel dit artikel:











ALPHEN AAN DEN RIJN - De man die in februari dood werd gevonden in zijn huis aan de Schouw in Alphen aan den Rijn is omgekomen door een ongeluk. De politie komt tot die conclusie na uitgebreid onderzoek. 'Er was geen sprake van een misdrijf,' zegt de politie.

De 53-jarige Alphenaar werd 'onder verdachte omstandigheden' dood in zijn huis gevonden door politieagenten. De moeder van het slachtoffer sloeg alarm toen ze haar zoon al een aantal dagen niet gesproken had. Een buurman klom op haar verzoek over de schutting en zag het slachtoffer levenloos in huis liggen. De politie heeft nooit bekend gemaakt onder welke omstandigheden de man werd gevonden, maar er werd wel uitgebreid onderzoek gedaan door forensische rechercheurs. Uit dat onderzoek blijkt nu dat het gaat om een ongeluk.