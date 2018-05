Kort geding ADO en cateringbedrijf: 'Zo doen we geen zaken'

DEN HAAG - Uitzendbureau Cum Laude Events uit Zwijndrecht eist dat eredivisieclub ADO Den Haag zich houdt aan een vijfjarige overeenkomst voor de inhuur van horecapersoneel. Tijdens een kort geding bij de Haagse rechtbank voelde ADO-directeur Mattijs Manders zich weggezet als een leugenaar.

Het uitzendbureau Cum Laude Events verzorgt al meerdere jaren de catering in het stadion van ADO. Vorig jaar dacht het bedrijf een nieuw vijfjarig contract te hebben gesloten met de Haagse eredivisionist. Daarvoor werd een oud contract, dat tot deze zomer loopt, opengebroken.

In januari 2018 kreeg het bedrijf echter te horen dat ADO Den Haag zich niet gebonden voelt door het nieuwe contract. Het was alleen getekend door een commercieel manager van de club, die geen bevoegdheid daartoe had. Dat was buiten medeweten van de directie gebeurd.



'Tent niet op orde'

Daar gelooft de advocaat van Cum Laude Events niets van. 'De algemeen directeur van ADO heeft de tent niet op orde als hij niet van het contract wist', zei de advocaat maandag bij de rechter. 'Maar de directeur wíst van het contract.'

Mattijs Manders liet deze beschuldiging niet over zijn kant gaan. 'Ik word hier als leugenaar weggezet, dat wil ik toch even rechtzetten', zei hij tegen de rechter. 'Ik kende de overeenkomst niet. Het is nooit besproken in het managementteam.' Volgens ADO Den Haag heeft het uitzendbureau, achter de rug van de directeur om, geprobeerd om snel een deal te sluiten. 'Zo doen we geen zaken in Nederland', zei Manders.



Oneerlijk behandeld

Uitzendbureau Cum Laude Events vindt dat het bedrijf oneerlijk behandeld wordt door ADO Den Haag. Nadat de overeenkomst met de commercieel manager van de club was gesloten, is er geld uitgegeven aan nieuwe foodcorners in het stadion. Dit met de gedachten dat beide partijen tot 2022 voor de club zouden werken.

ADO Den Haag bekijkt in de zomer met welk uitzendbureau de club verder wil gaan. Misschien dat ADO in zee wil met een ander uitzendbureau, misschien dat ze Cum Laude Events uit Zwijndrecht daarnaast ook nog inhuurt.

De rechter doet op 24 mei uitspraak.