Deel dit artikel:











Verdachte steekpartij Den Haag wordt vervolgd voor drie pogingen tot moord (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Malek F. blijft langer in voorarrest. De Syriër die zaterdag drie mensen neerstak in Den Haag is maandag in het penitentiair ziekenhuis voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste dat de man twee weken in voorlopige hechtenis blijft.

F. maakte zaterdag drie slachtoffers op het Johanna Westerdijkplein. Hij stak hen neer met een mes, en zou geprobeerd hebben bij één van hen de keel door te snijden. Bij zijn arrestatie werd de 31-jarige asielzoeker neergeschoten. Hij ligt nog in het ziekenhuis en zit daar in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Het openbaar ministerie wil de man vervolgen voor drie pogingen tot moord en één bedreiging van iemand in het café aan het Westerdijkplein.

Alle opties open In de vordering is ook de zin opgenomen 'al dan niet met terroristisch oogmerk'. Of hier spake van was wordt verder onderzocht door het OM. Naar de achtergrond en motieven van de man wordt gekeken. Daarbij worden alle opties open gehouden.