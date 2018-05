Reigers poepen begraafplaats Naaldwijk onder

NAALDWIJK - Ze zijn voor een aantal mensen al jaren een doorn in het oog op de algemene begraafplaats in Naaldwijk: reigers die hun behoefte kwijt moeten. De vogels bouwen nesten in dennenbomen op de begraafplaats en poepen vervolgens de grafstenen onder.

Al jaren kleurt een aantal graven met enige regelmaat wit door de reigerpoep. Het gaat vooral om zerken die vlakbij of onder de dennenbomen liggen, waar de beestjes broeden. Politieke partijen hebben al meerdere keren aandacht gevraagd voor het probleem. Nu is het de beurt aan LPF Westland. De partij wil dat het college de overlast aanpakt.

‘Deze steen is nu meer wit in plaats van zwart en dat ziet er niet echt mooi uit’, zegt aankomend raadslid Roel Valstar van LPF Westland en hij wijst naar grafzerk vol witte vlekken. De partij werd benaderd door meerdere nabestaanden. ‘Er zijn al diverse maatregelen geweest, maar die hebben nog niet voldoende effect gehad.’





'Bomen kappen'





Als er geen andere oplossing blijkt te zijn, wil de partij de dennenbomen laten kappen en daar andere bomen voor terugplanten. ‘Het is jammer als ze weg moeten, maar ze geven te veel overlast. We zien liever dat er ander mooi groen komt.’

Niet iedereen is het daarmee eens. ‘Ik vind het zonde van de natuur. Je moet blij zijn met die mooie beesten. Ze maken hier prachtige nesten’, zegt een bezoekster van de begraafplaats. De poep moeten mensen maar voor lief nemen, vindt ze. ‘En als je er echt een hekel aan hebt: er zijn heel veel werklozen, als zij nou een emmer water nemen, is het zo opgelost.’



Groen laserlicht

In Alphen aan den Rijn kampte de begraafplaats acht jaar geleden ook met poepende reigers. Het probleem is volgens de Alphense beheerder René de Boer aan te pakken, maar makkelijk gaat dat niet. ‘We hebben schrikpoppen in de bomen gehad en we hebben wat met geluid gedaan, maar reigers wennen daaraan.’ Het enige wat goed helpt is volgens hem groen laserlicht, waarmee hij bijna dagelijks naar de reigers schijnt. ‘Ze hebben daar een hekel aan. Als je dat vol blijft houden, blijven ze weg. Er zitten nu nog een paar koppels, maar de grootste overlast is verdwenen.’

LPF Westland wil graag dat wordt onderzocht of maatregelen zoals in Alphen aan den Rijn ook bij de begraafplaats in Naaldwijk zouden kunnen helpen.

De gemeente Westland laat weten dat ze een ontheffing heeft aangevraagd om de nesten na het broedseizoen weg te halen. Het kappen van de dennenbomen ziet de gemeente niet als een oplossing.