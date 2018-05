Burgemeester Krikke bezoekt slachtoffers steekpartij

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag heeft maandag twee gewonden bezocht van de steekpartij van afgelopen zaterdag. Er raakten drie mensen gewond bij de aanval van Malek F. op het Johanna Westerdijkplein. Het derde slachtoffer kon om medische redenen nog niet bezocht worden, hij zal later nog wel een bezoekje van de burgemeester krijgen.

De slachtoffers zijn Hagenaars van 35 en 41 jaar en een man uit Zoetermeer van 21. Krikke is bij twee van hen op bezoek geweest in het ziekenhuis. 'Het gaat ze naar omstandigheden wel,' aldus de burgemeester, 'maar voor ze lichamelijk en geestelijk weer de oude zijn, denk ik dat dat nog wel een lange tijd gaat duren.'

De burgemeester ging ook langs bij de ondernemers op het plein en bij de betrokken agenten op het politiebureau in Laak, de wijk waar het plein in ligt. 'Ik ben bij de mannen en vrouwen geweest die binnen enkele minuten ter plaatse waren en die eerste hulp hebben verleend aan de slachtoffers, maar die ook meteen achter de dader aan zijn gegaan en hem hebben moeten neerschieten. Dat heeft enorm veel impact op politiemannen en -vrouwen.'



'Transparant'

Burgemeester Krikke zegt ook dat er zaterdag zo open en transparant mogelijk is gecommuniceerd over de verdachte. 'We wilden meteen duidelijk maken dat deze man in onze systemen voorkomt als een verward persoon. Of er eventueel meer aan de hand is moet blijken uit onderzoek van het Openbaar Ministerie.'