ADO-directeur Mattijs Manders: 'Kaartverkoop play-offs loopt als een trein'

DEN HAAG - Wie de eerste play-offs ontmoeting tussen ADO Den Haag en Vitesse woensdagavond live in het Cars Jeans Stadion wil bekijken, moet er snel bij zijn. ADO-directeur Mattijs Manders vertelt maandagmiddag bij Studio Haagsche Bluf dat de kaartverkoop ontzettend hard gaat: 'Het loopt als een trein, het stadion is al voor meer dan de helft uitverkocht.'

Zondagmiddag startte de kaartverkoop van de eerste wedstrijd in de play-offs. 'Het liep meteen storm', vertelt Manders. 'In het begin van de kaartverkoop ging de website zelfs plat. Maar ik heb veel respect en waardering voor de collega's van Ticketing, die deze avonden tot laat doorwerken. En dat allemaal voor de club. Iedereen is er toch wel een beetje trots op dat we dit hebben gerealiseerd met elkaar.'

Door de 2-3 overwinning van ADO Den Haag op Roda JC zondagmiddag, lukte het de Hagenaars om zich voor het eerst in zeven jaar weer te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Ondanks dat ADO bij rust al een 0-3 voorsprong te pakken had, was Manders er niet gelijk gerust op. 'Ik vond het een nerveuze middag. Ik had veel mensen om mij heen die constant de uitslagen op de andere velden in de gaten hielden.'



'Dat biedt perspectief'

Voor een plek in de play-offs moest de Haagse club zondagmiddag als achtste eindigen, maar uiteindelijk werd het zelfs de zevende plek. En dat is gunstig met het oog op de televisiegelden. 'Naar verwachting gaat het denk ik om een bedrag van vier ton dat we extra krijgen.'

Manders kijkt uit naar de ontmoeting met Vitesse en heeft nog een boodschap voor de fans: 'Ik zou zeggen kom allen en wees er snel bij, want ik verwacht dat het stadion stampend vol zit.' En of ADO gaat winnen van Vitesse? 'We hebben thuis van ze gewonnen de laatste keer, dus dat biedt zeker perspectief', is Manders hoopvol.

