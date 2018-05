Deel dit artikel:











Fietster zwaargewond bij aanrijding in Delft Fietster zwaargewond in Delft | Foto: District8

DELFT - Op de Stalpaert van der Wieleweg in Delft is maandagmiddag een fietster zwaargewond geraakt. Dat meldt website District8. De vrouw had een aanrijding met een personenauto. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd. Daarna is zij met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De trauma-arts is mee met de ambulance. Het is nog onduidelijk wie de vrouw is.