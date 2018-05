Motorrijder zwaargewond na aanrijding op afrit A13 bij Delft

DELFT - Bij een ongeval op de kruising van de afrit Delft-Zuid op de A13 met de N470, het Kruithuisplein, is maandagmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt. Dat meldt website Regio15. De motor kwam in botsing met een personenauto. Hierdoor kwam de motorrijder ten val en schoof zijn motor 100 meter door.

Omstanders hebben eerste hulp verleend en later de hulpdiensten geassisteerd. Ook kwam een traumahelikopter ter plaatse. De motorrijder is in zorgwekkende toestand per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De arts van het Mobiel Medisch Team is meegereden in de ambulance en werd later bij het ziekenhuis weer opgehaald door de helikopter.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daaruit moet duidelijk worden of een van de bestuurders het rode verkeerslicht heeft genegeerd en wat de gereden snelheid was van de motorrijder.