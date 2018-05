Deel dit artikel:











Waar moet het heen met onze kust? Foto: Erik Kooyman

DEN HAAG - Wie wil er meepraten over de toekomst van de Zuid-Hollandse kust? De provincie is op zoek naar betrokken inwoners met een mening over de kuststrook. Op 20 juni kan je in gesprek met leden van Provinciale Staten op de zogeheten kustdag.

De provincie wil een 'strategische agenda' opstellen voor het gebied tussen Port Zélande en Noordwijkerhout. Maar om die op te stellen willen de provinciale bestuurders de mening van de Zuid-Hollanders horen over 'onze krachtige kust', zoals de provincie het omschrijft. De gesprekken zijn in Katwijk, Den Haag en Hoek van Holland. Wie er niet bij kan zijn kan een online enquête invullen. De laatste jaren is er veel te doen geweest over de kust, onder meer vanwege de (plannen voor) strandhuisjes in Kijkduin en 's Gravenzande.