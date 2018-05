Bouw appartementencomplex Scheveningen ligt voorlopig nog stil

DEN HAAG - Het is nog steeds niet duidelijk voor de toekomstige bewoners van het appartementencomplex Zuidduin op Scheveningen wanneer hun huis wordt opgeleverd. Zo'n zestig woningen hadden vorig najaar al klaar moeten zijn. Maar inmiddels, zo'n half jaar verder, weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Een van de gedupeerde huiseigenaren is John Warrington. Hij baalt enorm, omdat niet duidelijk is welk financieel conflict tussen projectontwikkelaar MRP Development en het bouwbedrijf Van Wijnen er voor heeft gezorgd dat de bouw is stilgelegd. Bovendien heeft hij door de situatie heel veel dubbele kosten gemaakt. En samen met hem dus nog zo'n zestig kopers.

MRP Development is inmiddels wel met een schadevergoeding gekomen. Maar daarmee is nog niet duidelijk wanneer de bouwwerkzaamheden weer hervat worden. Zowel de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf laten weten dat er dagelijks 'constructieve gesprekken worden gevoerd'.



Partijen wijzen naar elkaar

Maar tot nu toe heeft dat dus nog niet tot een tastbaar resultaat geleid. En ondanks de constructieve gesprekken wijzen de twee partijen nog steeds naar elkaar. Zo zou Van Wijnen geld moeten krijgen van MRP Development. Maar deze bestrijdt dat weer.

Vanwege het financiële conflict beroept Van Wijnen zich op het retentierecht. Daarbij zou het dus gaan om een achterstallige betaling. Maar volgens MRP Development-directeur Bart Meijer is het retentierecht contractueel niet mogelijk.



Juridische stappen

Maar de toekomstige bewoners zitten met de gebakken peren, want wanneer de werkzaamheden nu weer worden hervat blijft onduidelijk. Meijer kan hier nog geen uitspraak over doen.

Mogelijk wordt volgende week maandag wel meer duidelijk als er een bijeenkomst is met de gedupeerde kopers. Zo niet, dan worden juridsche stappen niet uitgesloten.