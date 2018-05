West Wekker: Verdachte steekpartij langer vast en kaartverkoop ADO gaat snel

DEN HAAG - Goedemorgen! Onze West Wekker staat weer klaar voor om je helemaal bij te praten over het laatste nieuws voordat je aan een nieuwe (werk)dag begint. Met vandaag aandacht voor de verdachte van de steekpartij in Den Haag die langer blijft vastzitten en de kaartverkoop voor de play-offs van ADO Den Haag, die loopt als een trein.

1. Verdachte steekpartij Den Haag wordt vervolgd voor drie pogingen tot moord

Malek F. blijft langer in voorarrest. De Syriër die zaterdag drie mensen neerstak in Den Haag is gisteren in het penitentiair ziekenhuis voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste dat de man twee weken in voorlopige hechtenis blijft.

2. ADO-directeur Mattijs Manders: 'Kaartverkoop play-offs loopt als een trein'

Wie de eerste play-offs ontmoeting tussen ADO Den Haag en Vitesse morgenavond live in het Cars Jeans Stadion wil bekijken, moet er snel bij zijn. ADO-directeur Mattijs Manders vertelt gistermiddag bij Studio Haagsche Bluf dat de kaartverkoop ontzettend hard gaat: 'Het loopt als een trein, het stadion is al voor meer dan de helft uitverkocht.'

3. Bouw appartementencomplex Scheveningen ligt voorlopig nog stil

Het is nog steeds niet duidelijk voor de toekomstige bewoners van het appartementencomplex Zuidduin op Scheveningen wanneer hun huis wordt opgeleverd. Zo'n zestig woningen hadden vorig najaar al klaar moeten zijn. Maar inmiddels, zo'n half jaar verder, weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

4. Bijzonder fenomeen: zeevonk langs kust van Katwijk

In de nacht van zondag op maandag is er zeevonk gespot in de Wetering bij Katwijk. Het fenomeen komt bijna elk jaar voor, zeker bij warm, rustig weer. Zeevonk is een eencellige algensoort en heeft de eigenschap op te lichten als het in beweging wordt gebracht, bijvoorbeeld door golfslag.

5. Waar moet het heen met onze kust?

Wie wil er meepraten over de toekomst van de Zuid-Hollandse kust? De provincie is op zoek naar betrokken inwoners met een mening over de kuststrook. Op 20 juni kun je in gesprek met leden van Provinciale Staten tijdens de zogeheten kustdag.

Weer: Vandaag opnieuw een prachtige, zonnige zomerdag. Het wordt ongeveer 25 graden, aan zee is het misschien iets koeler.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.