Kogelregen in Delft, coffeeshop en zonnestudio geraakt De kogelgaten in de gevel van The Future zijn goed te zien. (Foto: Regio15)

DELFT - Twee winkels in het oude centrum van Delft zijn in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur genomen. In de gevel van coffeeshop The Future en de naastgelegen zonnestudio Sun Style in de Peperstraat zijn verschillende kogelgaten te zien. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding over het schietincident. Agenten hebben geen verdachten of gewonden aangetroffen. De omgeving is afgezet en de politie is een onderzoek gestart. Er zijn zwarte schermen geplaatst, zodat dit onderzoek in alle rust kan plaatsvinden. Volgens ooggetuigen zouden er 'zeker 25 kogelhulzen' op straat liggen.