Schietincident in Delft, kogelgaten in gevel coffeeshop The Future De kogelgaten in de gevel van The Future zijn goed te zien. (Foto: Regio15)

DELFT - De politie doet onderzoek naar een schietincident in de nacht van maandag op dinsdag aan de Peperstraat in Delft. In de gevel van coffeeshop The Future zijn verschillende kogelinslagen te zien.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding over het incident. Agenten hebben geen verdachten of gewonden aangetroffen. De omgeving is afgezet en de politie is een onderzoek gestart.