Van wie zijn deze sieraden?

GOUDA - Bij een aangehouden verdachte uit Gouda heeft de politie een aantal sieraden aangetroffen. Het is nog niet bekend van wie die zijn. De politie is op zoek naar de eigenaar.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Op zondag 15 april zijn in Gelderland drie verdachten uit Gouda aangehouden. Die reden in een gestolen auto met gestolen kentekenplaten. Bij één van de verdachten zijn een ring en een daspin aangetroffen. Mogelijk zijn die van diefstal afkomstig. De politie wil graag weten van wie de sieraden zijn.



Herkent u de sieraden?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl