Voorbeschouwing ADO - Vitesse: Zwinkels keert terug onder de lat

DEN HAAG - Robert Zwinkels keert tegen Vitesse terug onder de lat. Dat heeft ADO-trainer Fons Groenendijk op de persconferentie voor het treffen met Vitesse laten weten. 'Hij geeft aan dat hij 100 procent fit is. Hij heeft veel krediet opgebouwd, dus keert hij terug', zegt de trainer. Hij moest de laatste weken Indy Groothuizen opstellen wegens een liesblessure van Zwinkels.

Vermoedelijke opstelling:

De enige wijziging die Groenendijk doorvoert is de keeperswissel tussen Groothuizen en Zwinkels. De andere tien spelers zijn gelijk aan speelronde 34, toen ADO met 3-2 van Roda JC won.



'Vitesse heeft een goede ploeg met Mount, scherpschutter Matavz en het karakter wordt door Kashia gebracht. Het zal ook gaan om wie het meest fris is.'

Eerder dit seizoen:

ADO Den Haag won eerder dit seizoen met 1-0 van Vitesse. Het enige doelpunt werd toen gemaakt door Sheraldo Becker.



In het seizoen 2008/2009 trof ADO Den Haag in de laatste speelronde Vitesse. In eigen huis werd met 3-1 gewonnen.

Mis niks:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is woensdag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 18.25 uur hoor je verslaggever Jim van der Deijl met co-commentator Santi Kolk uit het Cars Jeans Stadion.