'Ik zat meteen in shock rechtop in bed', zegt bewoner na kogelregen in Delft

DELFT - Bewoners schrokken wakker toen dinsdagochtend rond 04.00 uur tientallen kogels in het rond vlogen in de Delftse Peperstraat. 'Ik zat meteen in shock rechtop in bed', vertelt een bewoner uit de straat.

'Ik dacht: wat is er aan de hand?', vervolgt de Delftenaar, die tegenover de coffeeshop woont. 'Het klonk niet echt als vuurwerk, want het was heel regelmatig. Ik dacht dat er misschien wel schoten waren afgevuurd.' Na een snelle rondvraag via de appgroep met de buren blijkt dat zij ook iets gehoord hebben. 'De buren hebben daarop de politie gebeld, die stonden vijf minuten later in de straat. Toen zagen we dat er kogelgaten in de ruiten van de coffeeshop zaten.'



Kogelregen

In de winkelstraat gaat het er normaal gesproken gemoedelijk aan toe. 'Het verbaast me dat dit gebeurt. Het is een heel gezellige straat. Je hebt hier hooguit wat studenten die met fietsen aan het gooien zijn of 's avonds wat dronken mensen, maar nooit criminaliteit of ongezelligheid hier op straat.'

Opmerkelijk is dat er kogels zijn afgevuurd op zowel de coffeeshop als de tegenover gelegen zonnestudio. 'Dat verbaast me nog het meest', zegt de Delftenaar. 'Ik vraag me af waarom, alsof het een uit de hand gelopen kwajongensstreek is, alsof er meer achter zit. Achterstallige betalingen, onderwereld, ik weet het niet. Maar ik loop nog steeds met een veilig gevoel door de straat, omdat er altijd veel drukte en gezelligheid is.'



Getuigen hebben aan agenten verklaard dat ze iemand met een vuurwapen hebben gezien, die later in een voertuig stapte en wegreed richting de Koornmarkt. De politie hoopt dat getuigen meer informatie kunnen delen met de politie.

