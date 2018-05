Strandtent Blue Lagoon weer opgebouwd na brand: 'Er is gigantisch veel werk verzet'

DEN HAAG - Strandtent Blue Lagoon in Scheveningen is weer opgebouwd na een brand twee weken geleden. Dindsdagochtend zijn er nieuwe containers naar het strand gereden en daar aan elkaar gekoppeld. 'We hebben ons restaurant weer terug!', aldus eigenaar Peter Ludovici. Eerder werd het terras al opnieuw aangelegd.

Blue Lagoon ging twee weken geleden volledig in vlammen op. Een dag later is de eigenaar met de wederopbouw van de strandtent begonnen: 'We hebben keihard gewerkt om alles weer zomerklaar te maken', vertelt Ludovici. 'Vandaag is het eindelijk zover.'



Noodkeuken

Bij de wederopbouw kon Ludovici rekenen op hulp van buitenaf. 'Veel bedrijven hebben ons geholpen, bijvoorbeeld met de aanleg van stroom en het timmer- en loodgieterswerk.' En daar is Ludovici best een beetje trots op: 'Ongelooflijk wat die jongens allemaal voor ons gedaan hebben. We kunnen er weer vol tegenaan deze zomer.'

De brand kwam op een erg ongelukkig moment volgens de eigenaren. De strandtent was pas een maand open en er stond een zonnig en warm weekend voor de deur. Daarom werd er tijdelijk een noodkeuken en -bar aangelegd. Nu kunnen gasten dus weer in het 'echte' restaurant terecht.

Het is nog steeds onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

