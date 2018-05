Hazerswoude opgelucht na asbestbrand: 'Iedere steen hebben ze schoongeveegd'

HAZERSWOUDE-DORP - De bewoners van de huizen waarop asbest is gekomen tijdens een boerderijbrand vorige week woensdag in Hazerswoude-Dorp, zijn tevreden over het optreden van de gemeente. 'Een dag later waren acht man volop bezig in de straat. Iedere steen hebben ze schoongeveegd', vertelt een buurtbewoner aan Omroep West.

De bewoner woont vlakbij de boerderij waar woensdag brand uitbrak in een koeienstal. 'Er zit maar één huis tussen. We kregen dus de volle lading. Het was helemaal blauw en grijs in de slaapkamers', aldus de man.

Hij is niet de enige bij wie asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. Daarom is de gemeente maandag begonnen met de sanering van tuinen en daken in de buurt. De straten en stoepen werden vrijdag al schoongemaakt.



Goede communicatie

Een andere buurtbewoner vertelt dat de gemeente 'erbovenop' zit. Ook hij is erg tevreden over de communicatie: 'Ik heb al vier brieven gehad. Iedere keer als ze wat gaan doen, informeert de gemeente ons daarover.'

Zijn vrouw denkt daar anders over. Volgens haar had de gemeente dezelfde dag nog langs de deuren moeten gaan om de buurt te informeren over de laatste stand van zaken. Wel heeft ze bewondering voor de schoonmaakkwaliteiten van het saneringsteam: 'Ze hebben hier op hun knieën de straat gezogen. Nou, dat doe ik niet eens in mijn eigen huis!'

