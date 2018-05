Deel dit artikel:











Team Brunel op de valreep geklopt in Volvo Ocean Race Team Brunel tijdens de vierde etappe van de Volvo Ocean Race. (Foto: Yann Riou/Volvo Ocean Race)

DEN HAAG - Team Brunel is als tweede over de finish gekomen in de achtste etappe van de Volvo Ocean Race. De etappe over ruim 9000 kilometer, ging van het Braziliaanse Itajai naar Newport in de Verenigde Staten.

De Nederlandse boot leek lange tijd als eerste de finishlijn in Newport te passeren, maar in het zicht van de haven kwam de boot van Mapfre alsnog voorbij en trok de winst met minimale voorsprong naar zich toe.



Schipper Bouwe Bekking van Brunel won eerder de zevende etappe in de zwaarste zeilrace ter wereld. Op 24 juni is de finish van de Schipper Bouwe Bekking van Brunel won eerder de zevende etappe in de zwaarste zeilrace ter wereld. Op 24 juni is de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. LEES OOK: Deelname Volvo Ocean Race is loodzwaar: '24 uur per dag racen'