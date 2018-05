Oude romanticus hangt trouwpak aan zijn voordeur

De brief op rijm en het trouwpak hingen aan de deur van het huis in de binnenstad. (Foto: twitter.com/mvannuland)

LEIDEN - 'Één keer gedragen, zonder ooit spijt, wil ik - oud geworden - mijn trouwpak kwijt.' Op het Rapenburg in Leiden hangt een A4'tje met deze tekst. Ernaast hangt een trouwpak aan de deur, 'gratis aangeboden'.

De eigenaar wil van zijn pak af en heeft een originele manier gevonden om hem kwijt te raken. Hij biedt zijn 'trouwpak van eerste eigenaar' aan. 'Welke student wacht binnenkort de echt. Voor hem het pak, door mij gegund oprecht', schrijft de Leidenaar.



'Leuke actie'

Wie hem hebben wil, mag bij de man aanbellen. 'Om terstond te zien of het pak zal staan.' Onder het gedicht is een zwart-witfoto van de man te zien waarop hij het pak draagt. Tot slot, beïndigt hij zijn gedicht, is het pak van 'de hoogste kwaliteit. Ook dat nog, wil ik kwijt'.

Merijn van Nuland zag het briefje en het pak dinsdagmiddag hangen tijdens zijn lunchwandeling en twitterde een foto van het gedicht. 'Ik vond het zo'n leuke actie', zegt Van Nuland. De man is volgens hem goed van vertrouwen. 'De enige manier waarop het pak is beveiligd, is doordat hij met een stropdas aan de deurklink is bevestigd.'

LEES OOK: Romantische ontvoering leidt tot huwelijksaanzoek door prins op witte paard