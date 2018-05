ADO-speler Aaron Meijers: 'Niet blij met Vitesse als tegenstander in de play-offs'

DEN HAAG - 'Nee, met Vitesse als tegenstander ben ik niet blij', zegt ADO Den Haag-speler Aaron Meijers voorafgaand aan het tweeluik met de Gelderse ploeg. 'Maar met die anderen (FC Utrecht en SC Heerenveen red.) was ik ook niet blij geweest', klinkt er genuanceerd achteraan. 'Al hebben we van Vitesse thuis gewonnen en van die andere twee niet.'

Henk Fraser was tot halverwege april de trainer van Vitesse. Meijers speelde twee seizoenen onder de Fraser bij ADO. 'Zonde dat hij daar weg is', klinkt het uit de mond van de verdediger. Om er lachend aan toe te voegen: 'Ik heb hem niet gebeld voor het strijdplan dat hij eerder dit seizoen heeft gebruikt'.

De zevende plaats heeft een boost gegeven aan de selectie van Fons Groenendijk. Volgens Meijers is 'het vertrouwen groot'. Hij vervolgt: 'Het is een fantastische prestatie die we hebben geleverd. Maar dat moeten we vergeten. De focus moet op de play-offs liggen. Daarin willen we door.'





