Politieactie in Wateringse Veld, gebied afgezet rond woning

DEN HAAG - Op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag probeert de politie dinsdagmiddag iemand uit zijn of haar woning te krijgen. Deze persoon heeft mogelijk een vuurwapen, meldt een woordvoerder van de politie.

Rondom de woning is een gebied afgezet. Ook is er een arrestatieteam aanwezig en is er een winkel ontruimd. Politieverslaggever Sander Knura: 'Er staan tientallen mensen naar de actie te kijken.'

Tekst loopt door na tweets



Tram 16 en 17 rijden op dit moment niet door Wateringse Veld. Wanneer de tramlijnen weer door de wijk kunnen rijden, is nog niet bekend. Over de identiteit van de man of vrouw is nog niets bekend.

Later meer.