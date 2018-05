Politieactie in woonwijk, gebied tijdelijk afgezet rond woning

DEN HAAG - Op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is dinsdagmiddag een politieactie geweest. Agenten probeerden een man uit zijn woning te krijgen omdat hij mogelijk een wapen zou hebben. Uiteindelijk bleek er niemand aanwezig.

De politie had een melding gekregen dat mensen zich zorgen maakten over een bewoner in de flat.



Het gebied werd afgezet, een winkel werd ontruimd en er was een arrestatieteam aanwezig. Rond 15.30 uur vertrok deze weer. 'De afzetting wordt opgeheven', meldt verslaggever Sander Knura.De politie blijft op zoek naar de man. 'We hebben het in onderzoek', zegt een woordvoerder van de politie.Door de actie was het tramverkeer tijdelijk gestremd.