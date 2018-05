Deel dit artikel:











Bestuurder schiet van weg en belandt in Leiderdorpse tuin Van de schuur is weinig meer over | Foto: MediaTV

LEIDERDORP - Een bestuurder is dinsdagmiddag aan de Achthovenerweg in Leiderdorp tijdens het autorijden vermoedelijk onwel geworden. Hierdoor schoot de auto van de weg en belandde in een schuur. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Iets na de klok van 14.00 uur raakte de man van de weg en ramde hij het tuinhuisje. De wagen eindigde bovenop een kruidentuintje. Van het geramde schuurtje is weinig meer over. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.