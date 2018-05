Eigenaresse van knalrode winkelgevel in Oegstgeest laat verfrollers liggen

OEGSTGEEST - De eigenares van kledingzaak DOS in Oegstgeest heeft besloten de rode gevel van haar winkel niet opnieuw te verven. De vereniging Oud Oegstgeest wilde een nieuwe verflaag op de gevel, omdat zij knalrood niet in het straatbeeld vond passen. De kledingzaakhoudster wilde eerst de kleur te veranderen, maar heeft nu toch besloten de verfrollers te laten liggen.

'Wij wachten eerst het handhavingstraject af. Daarna kan er nog bezwaar worden ingediend bij de gemeente. Als dat ook wordt afgewezen, dan mag de rechter over de zaak beslissen', zegt jurist Karin Reuvers die de eigenares in de arm heeft genomen.

De vereniging Oud Oegstgeest heeft eind vorige maand een klacht ingediend, omdat zij de felle kleuren niet in de eenheid van het straatbeeld vonden passen. Volgens Reuvers is dat nog de vraag, nu de winkel aan de Kempenaerstraat rood is geverfd. 'Hiervoor was de winkel wit, past dat dan wel in de eenheid?'



Kleurenbeleid Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest hanteert geen vaste regels voor het kleurenbeleid in de stad. Wel staat er in de gemeentelijke welstandsnota dat 'het toepassen van felle kleuren die contrasteren met de directe omgeving ongewenst is'. Een voorgeschreven kleurenpalet heeft de gemeente niet.

'Wij zijn verrast, omdat de eigenares eerder liet weten juist wel te gaan verven', aldus een woordvoerder van de gemeente Oegstgeest. De woordvoerder benadrukt dat de welstandnota voor alle inwoners en ondernemers geldt. 'We hebben de winkeleigenares de tijd gegeven om in overleg een passende kleur te kiezen. De keuze om de gevel toch niet aan te passen, betekent dat we de regels gaan handhaven', vervolgt de woordvoerder. Het college neemt binnenkort een besluit over de rode winkelgevel.

