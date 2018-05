Bouwe Bekking na tweede plaats in Volvo Ocean Race: 'Zeilen is een wrede sport'

Brunel in een nek-aan-nekrace in de haven van Newport met Mapfre (foto: Jesus Renedo/Volvo Ocean Race)

DEN HAAG - 'Zeilen is een wrede sport,' zei schipper Bouwe Bekking nadat zijn team Brunel nipt had verloren van het Spaanse Mapfre. Na meer dan negenduizend kilometer zeilen over de Atlantische oceaan kwamen de boten één minuut achter elkaar de haven van het Amerikaanse Newport binnen. De Nederlander grapte nog wel: 'Ik had liever dat de finish op Castle Hill, de landtong vlak bij de finish, lag.' De Nederlandse equipe van Bekking lag nog aan kop toen ze deze kaap vlak voor de finish passeerden.

Rond 07.45 plaatselijke tijd voeren de boten over de finish. Bekking was blij dat hij voet aan wal kon zetten in de Oost-Amerikaanse watersportplaats. 'Ik heb hier vorig jaar nog een wedstrijd gewonnen,' vertelde de geboren Deventenaar, 'dus het is goed om hier weer terug te zijn. Ik vind het ook geweldig dat er zoveel publiek is zo vroeg in de ochtend.' Die laatste woorden werden met gejuich begroet.



De Leidse zeilster Carolijn Brouwer was blij dat ze na vijftien dagen op zee eindelijk haar zoontje weer zag. De tot Belg genaturaliseerde sportster werd met haar Dongfeng race team vierde op veertig minuten achterstand van de winnaar.[twitter:https://twitter.com/volvooceanrace/status/993824721937383424]In de algemene stand staat het tweede Nederlandse team AkzoNobel vierde, één plek onder Brunel. Er zijn nog drie races over de oceaan voordat de boten eind juni in Scheveningen finishen.

