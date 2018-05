Tunnelboor Rotterdamsebaan nu onder Voorburg

VOORBURG - De tunnelboormachine die de Rotterdamsebaan graaft is aangeland onder de Prinses Mariannelaan in Voorburg. De boor graaft op 15 tot 25 meter diepte onder de huizen door. Met spiegeltjes en meetapparatuur op de woningen en in het groen van buitenplaats Arentsburgh, houden de tunnelbouwers eventuele verzakkingen nauwkeurig in de gaten.

'Dit gebied is de meest gemonitorde plek van Nederland,' zegt Paul Janssen, projectdirecteur van de gemeente Den Haag van de Rotterdamsebaan. 'Dit huis is ongeveer 2 millimeter gezakt,' zegt Janssen terwijl hij naar een hoekhuis op de Prinses Mariannelaan wijst, 'Op een mooie dag als vandaag zet een huis wel een halve centimeter uit, dus deze bewegingen passen in wat hier normaal gebeurt.'

De huizen mogen op deze manier 5 tot 6 millimeter verzakken. Maar dat is nog niet gemeten in de buurt van de Prinses Mariannelaan. De boormachine, die Catharina-Amalia heet, is nu ruim over de helft van de tunnelbuis. Van di ruim 1600 meter is een kilometer geboord. De tunnel wordt de nieuwe ontsluitingsweg vanuit Rotterdam naar Den Haag-Centrum.



'Beetje eng'

Voor de bewoners bóven de tunnel zijn de werkzaamheden best spannend. 'Ik vind het wel een beetje eng, maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed verloopt,' zegt de au pair die in het huis woont waar de boor nu precies onderdoor gaat. 'Ach, ik heb me eraan overgegeven, ik hoop maar dat het goed gaat,' zegt een buurtgenoot. 'Beter onder de grond dan bovenlangs,' zegt hij nuchter.

'Ik vind het spannend,' zegt een ander, die haar hondjes uitlaat. En een man die op de kleinkinderen past op de Prinses Mariannelaan voegt toe: 'De boor is hier nu net voorbij zie ik op waarisdeboor.nl. Niets gehoord hoor.'