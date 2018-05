Deel dit artikel:











Leidse fietstunnel beplakt met kunstwerk van 240 meter lang Detail van het schilderij in de Plesmantunnel (Beeld: Omroep West)

LEIDEN - Wie regelmatig op de fiets zit in Leiden is het vast al opgevallen: een flink aantal fietstunnels in de stad wordt beplakt met kunstwerken. Enorme kunstwerken, want sommige zijn wel 240 meter lang. Te zien zijn taferelen die typisch zijn voor Leiden en omgeving. Momenteel wordt er gewerkt aan de Plesmantunnel.

Met de muurschilderingen die zorgvuldig in de tunnel worden geplakt wordt het ineens erg aangenaam in de vaak zo sombere fietstunneltjes. Kunstenares Barbara van Druten krijgt er dan ook veel leuke reacties op. 'Veel mensen reageren leuk op Facebook en het wordt veel gefotografeerd. Dus ik ben er best trots op.' Van Druten is wel gewend om grote kunstwerken te maken, maar één van 240 meter is ook voor haar doen enorm. En het is niet de enige tunnel die ze op deze manier aanpakt. Leiden en de omliggende gemeenten willen namelijk via fietsroutes de landelijke gebieden toegankelijker maken. Voor het kunstproject werd het bedrijf van Van Druten, ARTvertisements, ingehuurd.

Strand en sterrenwacht 'Het idee erachter is om mensen meer op de fiets te krijgen,' zegt Niki Koutouras van ARTvertisements, 'en dan zien ze in tunnels wat ze op die route ook te zien krijgen.' In de Plesmantunnel zijn bijvoorbeeld het strand, de sterrenwacht, de burcht en museum Naturalis te zien. Het is de bedoeling dat de kunstwerken er ongeveer vijf jaar lang te zien zullen zijn.