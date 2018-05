Maandag beginnen de eindexamens: 'Rust uit en heb vertrouwen'

REGIO - Nagelbijten, zenuwentoestand, peentjes zweten. Het zijn uitdrukkingen die elk jaar rond deze tijd terugkomen. En niet voor niets: er wordt weer gezwoegd voor het eindexamen.

Maandag starten de meeste eindexamens in het voortgezet onderwijs. Vmbo doet Nederlands, havo natuurkunde en vwo allerlei soorten wiskunde. Of de leerlingen er klaar voor zijn moet blijken, de scholen in elk geval wel.

Het Bonaventura College in Roelofardensveen had de aula vorige week al examenklaar gemaakt. Dit jaar zelfs speciaal voor de examens met nieuwe stoelen en tafels. 'Het is belangrijk dat je de ruimte hebt voor al die examenpapieren', zegt directeur Clemens Steekelenburg. Bovendien is het wel prettig dat zijn mensen niet steeds hele lokalen vol meubilair moeten verkassen.



'Kleine school dus overzichtelijk'

Het Bonaventuracollege is een kleine dorpsschool met alleen 52 mavoklanten voor het eindexamen. De havisten en vwo'ers maken hun laatste schooljaren vol op de zusterscholen in Leiden.

'Het is daardoor wel heel overzichtelijk, ook met het eindexamen', zegt Jos Lustberg, teamleider voor de mavo. En de aula blijft ook lekker koel. 'Ook niet onbelangrijk als je hier een uur of twee, drie aan het peentjes zweten bent. Het is toch een belangrijk moment in je schoolleven.'



'Rust belangrijker dan leren'

De examenopgaven zijn afgelopen week al afgeleverd, geteld en gecontroleerd. 'Je wilt toch niet meemaken dat je bij het examen met de verkeerde opgave in je handen staat, of met te weinig', zegt Steekelenburg. Maar voorlopig liggen ze veilig achter slot en grendel.

Maandag wordt als eerste het examen Nederlands voor de mavo uit de kluis gehaald. Een laatste tip tegen de zenuwen? 'Rust uit', zegt Lustberg. 'Dat is belangrijker dan 's avonds om elf uur nog even alle stof doornemen.' 'En vertrouwen', voegt Steekelenburg toe. 'Want als je tot hier bent gekomen zit je er ook niet voor niets. Je kunt het, dat heb je al laten zien.'

