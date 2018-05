Steekverdachte Malek F. legt verklaring af

DEN HAAG - Malek F., de man die ervan verdacht wordt op zaterdag drie mensen te hebben neergestoken op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag, heeft een verklaring afgelegd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

F. deed zijn verhaal bij de politie en bij de rechter-commissaris. Wat hij precies verteld heeft wil het OM niet zeggen. De rechter-commissaris oordeelde maandag dat de 31-jarige Syriër drie dagen langer vast moest blijven. F. wordt verdacht van drie pogingen tot moord. Ook terreur als motief wordt onderzocht.

F. ligt op dit moment nog in het penitentiar ziekenhuis. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt overgeplaatst naar een gevangenis of huis van bewaring. Ook is nog niet bekend waar hij precies heen gaat. Malek F. zit in volledige beperkingen, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die beperkingen kunnen na twee weken verlengd worden.

