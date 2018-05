Veiling dicht vlak voor Moederdag, bloemisten boos: 'Dat wordt nachtwerk'

Veiling Flora Holland in Rijnsburg

RIJSWIJK - De veilingmeesters van FloraHolland hebben zich de woede van bloemisten op de hals gehaald, door het besluit om aanstaande donderdag niet te gaan veilen. Het is dan namelijk Hemelvaart. Maar kleine bloemenhandelaren balen, want de feestdag komt slecht uit met Moederdag voor de deur.

'Wij moeten het juist van deze dagen hebben,' vertelt Eddy van Wingerden van bloemenzaak Fleuribelli in Rijswijk. 'Het is eigenlijk funest. Je mist een dag.' Normaliter krijgt Van Wingerden donderdag de bloemen binnen, waarna hij vrijdag alle tijd heeft er mooie boeketten van te maken.

Nu moet hij alles op vrijdag doen: 'Vrijdag naar de veiling, de bloemen ontvangen en verwerken: dat wordt nachtwerk.' De bloemist benadrukt dat de dagen voor Moederdag 'net zo druk zijn als die van een poelier vlak voor Kerst.'



'Zo vers mogelijk'

De bloemen op woensdag al bestellen is volgens de Rijswijkse bloemist geen optie. 'Je wil de klant zo vers mogelijk bedienen. Nu moet alles op vrijdag gebeuren.'

Ook de temperaturen werken deze week niet mee. De kweker heeft veel meer aanbod omdat in de warme zon de bloemen groeien als kool. 'Als je ze dan woensdag op de veiling haalt staan ze een dag langer in de zon,' aldus Van Wingerden, 'hierdoor verleppen de bloemen sneller.'



Besloten in oktober

FloraHolland laat in een reactie weten dat de keuze om op Hemelvaart de veilingklok niet te laten lopen al in oktober is gemaakt. Een klantenplatform, bestaande uit de vertegenwoordiging van de klanten van FloraHolland, zou de voorkeur hebben uitgesproken niet op de feestdag te gaan veilen.

Volgens Eddy van Wingerden is het klantenplatform maar een select, klein groepje van vooral grote klanten. FloraHolland snapt dat het lastig is, maar zegt niet op het laatste moment de openingstijden aan te zullen passen.