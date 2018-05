Burgemeester Delft sluit coffeeshop en zonnestudio na schietpartij

De kogelgaten in de gevel van The Future zijn goed te zien. (Foto: Regio15)

DELFT - De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft besloten de zonnestudio en coffeeshop te sluiten die dinsdagochtend vroeg werden beschoten. De gevels van de twee zaken in de Peperstraat, in het centrum van de stad, raakten beschadigd door de kogelregen.

De politie vond diverse kogelhulzen op straat. Getuigen verklaarden dat ze iemand zagen met een wapen die, nadat de schoten waren gelost, in een auto stapte en wegreed richting de Koornmarkt. Er is niemand aangehouden. Waarom de twee zaken beschoten werden, is onbekend.

'De burgemeester neemt zo spoedig mogelijk een besluit over de duur van de sluiting. Deze maatregel is genomen om de veiligheid in de straat te waarborgen,' aldus de gemeente in een verklaring.





