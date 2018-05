Tot vijftien jaar cel geëist tegen verdachten moordpoging op jonge vrouw

Moeder en dochter raakten gewond bij schietpartij in Rozenburgstraat in Den Haag. (Regio15)

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot vijftien jaar tegen vier verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij in de Rozenburgstraat in Den Haag in juni 2016. Daarbij raakten een 24-jarige vrouw en haar 49-jarige moeder gewond. De mannen hebben volgens het OM gehandeld in opdracht van een wraaklustige ex-verloofde van de jonge vrouw. Hij zou zich nog schuilhouden in Turkije.

De vrouw werd 's nachts op straat, op korte afstand, onder vuur genomen door een voorbijganger met een petje. Hij schoot twee keer op haar been. Eén van de kogels raakte de moeder ook in haar hand. De schutter wist te ontkomen. De 24-jarige vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis, met politiebewaking aan het bed. Ze moest ergens anders ondergebracht worden, toen bleek dat haar ex-verloofde in Turkije wist dat ze op de elfde verdieping lag.

Dinsdag zaten bij de Haagse rechtbank vier mannen in het beklaagdenbankje die volgens het OM ingehuurd waren om de beschoten vrouw 'iets aan te doen'. De Hagenaar Hasan K. (39) zou de klus van de ex-verloofde aangenomen hebben. K. zou Ali D. (39) uit Den Haag en Mustafa B. (40) uit Ede in de armen hebben genomen. Ze zouden weer de Poolse man Andrzej C. (41) geronseld hebben om het 24-jarige slachtoffer te beschieten.



Bang maken met 'een klein kogeltje'

Ali D. verklaarde tijdens ondervragingen dat het alleen de bedoeling was om de jonge vrouw bang te maken, met een 'klein kogeltje' in het onderbeen. 'Moord was niet de bedoeling,' zei hij dinsdag bij de rechtbank. Volgens de officier van justitie was er toch sprake van een moordpoging, want de verwonding van het slachtoffer in haar been had dodelijk kunnen zijn.

'Het is een laffe daad, die midden op straat werd uitgevoerd, met veel voorbijgangers,' zei de officier op de zitting over de schietpartij. 'Het gemak waarmee de verdachten te werk zijn gegaan is verbijsterend. Het was ze alleen om het geld te doen.'



Eerwraak

Omdat het om eerwraak gaat, moeten volgens de officier extra hoge straffen worden opgelegd. Ze eiste tegen Andrzej C. een celstraf van vijftien jaar, omdat hij geschoten zou hebben. C. ontkent dat, maar op de trekker van het teruggevonden vuurwapen heeft de politie zijn DNA teruggevonden.

Tegen Hasan K. eiste de officier veertien jaar cel. Hij zou ook nog betrokken zijn geweest bij een overval op een winkel. Dat laatste ontkent de verdachte. Hij zegt wel benaderd te zijn voor de wraakactie tegen het 24-jarige slachtoffer, maar hij weigerde de opdracht.



'Geen eerlijk proces'

Verdachte Ali D. kwam dinsdag met het verhaal dat hij uiteindelijk ook niet had meegedaan, maar hij hoorde toch twaalf jaar cel eisen. Mustafa B., die volgens de officier ook twaalf jaar cel verdient, verklaarde dat hij in de moskee was toen de schietpartij plaatsvond. Hij wist helemaal niets van de wraakactie. 'Dit is geen eerlijk proces,' zei hij tijdens de zitting.

De rechtbank doet op 5 juni uitspraak.