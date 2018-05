Deel dit artikel:











ZZ Leiden boekt schitterende overwinning na voortreffelijk vierde kwart Carrington Love (links) probeert te scoren voor ZZ Leiden (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - ZZ Leiden heeft in een heerlijk duel met 79-81 van Landstede Zwolle gewonnen. Leiden keek driekwart van de wedstrijd tegen een achterstand aan. Een voortreffelijk vierde kwart was voldoende voor een overwinning. Het duel in Zwolle was de eerste in de halve finale van de play-offs om het Nederlandse landskampioenschap.

Het eerste kwart kon Leiden nog meekomen, maar daarna gaf Zwolle gas. De thuisploeg vergrote in het tweede kwart snel de voorsprong en Leiden liep achter de feiten aan. Met een 46-36 ruststand gingen beide ploegen aan de thee. Leiden kwam als herboren uit de kleedkamer en stond binnen vier minuten weer naast Zwolle. Lang leek Zwolle de wedstrijd te winnen. Totdat Leiden in de laatste minuten aan een slotoffensief begon en daardoor een heerlijk duel naar de hand zette. Zwolle speelde zijn eerste wedstrijd in zeventien dagen. De ploeg uit Overijssel is door de tweede plaats in de reguliere competitie automatisch geplaatst voor de halve finale. Leiden kwam afgelopen zaterdag nog in actie. De ploeg uit de Sleutelstad schakelde in de kwartfinale Arias Leeuwarden uit. Donderdag is in de vijf meihal de tweede wedstrijd in deze best-of-seven-reeks.

Landstede Zwolle - ZZ Leiden 79-81

Eerste kwart: 23-20

Tweede kwart: 46-36

Derde kwart: 63-58

Vierde kwart: 79-81