Gewonde bij steekpartij in huis Albert Cuypstraat in Den Haag Steekpartij in huis in Albert Cuypstraat in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In huis in de Albert Cuypstraat in de Haagse Schilderswijk is iemand neergestoken. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 19.45 uur. Twee mensen hadden in de woning ruzie, waarbij beiden gewond raakten. Eén van de twee werd gestoken. De twee worden door de politie ook allebei als verdachte gezien. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie is niet bekend.