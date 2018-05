West Wekker: ADO wil Europa in en 'watskeburt' in Naaldwijk

DEN HAAG - Goedemorgen! ADO Den Haag start vandaag de jacht op een Europees ticket. In de play-offs komt de ploeg van Fons Groenendijk in de eerste ronde Vitesse tegen. Verder in de West Wekker: 'watskeburt' in Naaldwijk en de zeilers van de North Sea Regatta gaan richting Harwich.

1. Veel politie in Naaldwijk, inwoners vragen zich af 'watskeburt?'

In Naaldwijk is de politie gisteravond bezig geweest met een grootscheepse actie. Daarbij zijn delen van de Galgeweg, Naaldwijkseweg en Opstalweg afgesloten geweest. Wat er precies aan de hand was is nog onduidelijk.

2. ADO Den Haag jaagt op Europees ticket

Voor het eerst in zeven jaar speelt ADO Den Haag vandaag weer een play-offwedstrijd om een Europees ticket. Vitesse is in het Cars Jeans Stadion de tegenstander. Kunnen de mannen van Fons Groenendijk met een voorsprong naar Arnhem gaan voor de return?

3. Zeilers North Sea Regatta zijn op weg naar Harwich

Ruim veertig zeilschepen zijn gisteravond vertrokken vanuit Scheveningen richting Harwich voor de North Sea Regatta. Het eerste onderdeel, de zogenoemde Vuurschepenrace is een tocht van ongeveer 120 nautische mijlen, omgerekend zo'n 180 kilometer. Voor Nederlandse wedstrijdzeilers is het een van de jaarlijkse hoogtepunten.

4. Tunnelboor Rotterdamsebaan nu onder Voorburg

De tunnelboormachine die de Rotterdamsebaan graaft is aanbeland onder de Prinses Mariannelaan in Voorburg. De boor graaft op 15 tot 25 meter diepte onder de huizen door. Met spiegeltjes en meetapparatuur op de woningen en in het groen van buitenplaats Arentsburgh, houden de tunnelbouwers eventuele verzakkingen nauwkeurig in de gaten. Toch is het best spannend voor de bewoners.

Weer: Er zijn wat wolkenvelden, maar in de middag vooral zon. Er waait een zwakke wind vanuit het noordwesten. Het wordt tussen de 19 en 23 graden.

Goed Geld – algemene info :

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept 'ie nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor ‘de gewone burger’ mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.