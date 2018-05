Deel dit artikel:











Overval op zonnestudio in Rijswijk Politie voor de overvallen zonnestudio | Foto: Regio15

RIJSWIJK - De zonnestudio SunCare aan het Generaal Eisenhowerplein in Rijswijk is dinsdagavond overvallen. De verdachte is nog op de vlucht. Het is nog niet bekend of er iets is gestolen.

De politie is op zoek naar een lichtgetinte man van ongeveer één meter negentig. Hij draagt een rode broek, een donkerbruine jas en rijdt op een witte herenfiets. Er zijn geen gewonden gevallen.