Veel politie in Naaldwijk, inwoners vragen zich af 'watskeburt?' Aanhouding op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk (Foto: Twitter)

NAALDWIJK - In Naaldwijk is de politie dinsdagavond bezig geweest met een grootscheepse actie. Daarbij zijn delen van de Galgeweg, Naaldwijkseweg en Opstalweg afgesloten geweest. Wat er precies aan de hand was is nog onduidelijk.

Volgens mediapartner WOS waren er politiemensen in kogelwerende vesten aanwezig. Het terrein van de voormalige Cool Company, tegenwoordig Agro Merchants, aan de Galgeweg werd afgezet. Ook vloog de politiehelikopter langdurig rond. Later op de avond werd een aanhouding verricht op de Burgemeester Elsenweg, elders in Naaldwijk. Of de gebeurtenissen met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie wil alleen zeggen dat de afzetting rond Agro Merchants te maken heeft met een lopend onderzoek van de recherche, en dat er woensdag meer bekend wordt.