'Te gek voor woorden!', vandalen zagen oren van hazenbeeld in Bentwoud

BOSKOOP - De oren van het hazenbeeld in het Bentwoud zijn afgezaagd. Op social media wordt met afschuw gereageerd.

'Wat een eikels', verzucht Cecilia Hoogers op Twitter. 'Hoe ziek ben je als je met zaag en al.op pad gaat om die oren af te zagen?' Ze krijgt bijval van Gerard Hoogers. Die spreekt van 'ziek volk'. 'Op pad met notabene een zaag...'

'Sorry, maar is er iemand die mij kan uitleggen wat er zo grappig aan is om de oren van het hazenbeeld in het Bentwoud af te zagen?!', vraagt boswachter Jonathan Leeuwis zich af. 'Echt te gek voor woorden dit... Het zou fijn zijn als de lolbroek die dit heeft gedaan, ook zo stoer is dat hij zich even komt melden.'