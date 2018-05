Dinsdag 15 mei in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 15 mei ziet u de volgende zaken:

- Twee mannen tanken hun auto vol en rijden weg zonder te betalen. De kentekenplaten die op de auto zitten, blijken te zijn gestolen in Zoetermeer.

- Tijdens een verkeersruzie op de Fruitweg in Den Haag gaat een man door het lint: hij slaat twee mensen in hun gezicht en een derde slachtoffer wordt gestoken met een scherp voorwerp. Een getuige heeft een filmpje van de man gemaakt.

- De politie is op zoek naar de eigenaren van een aantal sieraden.

- Twee Haagse supermarkten zijn het doelwit van twee jonge overvallers. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen beide overvallen. Er zijn bewakingsbeelden van de verdachten.

- Bij Scotch and Soda in Den Haag stopt een man kleding onder zijn jas. Op die manier weet hij twee broeken en een dure jas te stelen.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.