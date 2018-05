Een verdachte vrijgelaten voor schietpartij Franklinstraat

DEN HAAG - Een 29-jarige man uit Wassenaar die vast zat voor een schietpartij in de Haagse Franklinstraat, is vrijgelaten. De tweede verdachte, een man van 27, blijft voorlopig vast zitten. Bij de schietpartij op woensdagavond 2 mei werd een man van 22 beschoten, in een auto geduwd en meegenomen.

Dezelfde avond is het slachtoffer weer gevonden. Hij is niet gewond geraakt. 'Het is een wonder dat hij niet is geraakt door kogels', zegt de politie. Later op de avond werden twee verdachten opgepakt in Wassenaar. Ze zijn verhoord en één van hen is vrijgelaten. De ander is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft langer in de cel.

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. In het opsporingsprogramma Team West vertelde de politie dat er twee vluchtauto's bij de zaak zijn betrokken. Een donkere auto reed weg over de Newtonstraat richting de Suezkade, een lichtkleurige auto reed precies de andere kant op, naar de Regentesselaan.