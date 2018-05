Wie waren die zwaarbewapende agenten in Den Haag? Vijf vragen over speciale politieteams

REGIO - De afgelopen dagen zijn er meerdere speciale eenheden ingezet tijdens politieacties in onze regio. Zaterdag werd er een ploeg van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet na een steekpartij in Den Haag. Diezelfde DSI kwam dinsdag ook in actie in Wateringse Veld. En dinsdagavond kwam bij een aanhouding in Naaldwijk een arrestatieteam in actie. Maar welk politieteam wordt wanneer opgeroepen? En wat doen zij? Wij stellen vijf vragen aan terrorismedeskundige Jelle van Buuren.

Welke arrestatieteams zijn er?

Er zijn in Nederland verschillende eenheden die worden ingezet als arrestatieteam. De politie heeft teams in zes regio's. Maar andere organisaties hebben ook arrestatieteams die kunnen worden ingezet.

De Koninklijke Marachaussee heeft een eigen arrestatieteam, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en sinds 2006 is er de Dienst Speciale Interventies van het Korps Landelijke politiediensten (KLPD). Laatstgenoemde heeft het zogeheten Rapid Response Team (RRT). Deze eenheid kwam zaterdag in actie in Den Haag en afgelopen dinsdag in Wateringse Veld. Onder de DSI vallen ook nog drie andere onderdelen met elk hun specialiteit.

Wanneer wordt welk arrestatieteam ingezet?

Volgens Jelle van Buuren, van de universiteit Leiden, staat dat deels in regels, maar een ander deel is vooral praktisch. Het inzetten van eenheden heeft te maken met de mate van geweld of specialisatie die nodig is, vertelt Van Buuren.

Maar het is ook afhankelijk van wie er in de buurt is. 'Niet op elke straathoek staat een eenheid paraat. Soms is een eenheid die je wil inzetten ver weg of even niet beschikbaar. Dan kan een andere eenheid een plaats innemen.'

Welk arrestatieteam wordt ingezet bij een terroristische dreiging?

Na de aanslagen in Parijs bleek dat Nederland behoefte had aan een arrestatieteam dat kon opereren in het 'hoogste geweldsspectrum', legt Van Buuren uit. 'De crimineel die met een pistool onder zijn kussen slaapt gebruikt niet snel geweld tegen de politie. Maar de terroristen die zichzelf opblazen en schieten met machinegeweren is een ander verhaal.'

En dus werd de DSI opgericht. Zij zijn speciaal getraind in het omgaan met zwaar geweld. 'Maar', zo zegt Van Buuren, 'zij waren ook aanwezig toen de Turkse minister in Nederland aanwezig was. Dat was een zeer gevoelige situatie, met mogelijk een behoorlijke geweldsdreiging.'

Wie zitten er in zo'n arrestatieteam?

Om lid te worden van één van de regionale arrestatieteams van de politie moet je enkele jaren ervaring hebben als agent. Wil je lid worden van de BSB van de Koninklijke Marechaussee, dan moet je eerst militair zijn geweest. De DSI bestaat uit militairen én agenten.

Waarom dragen sommigen in een arrestatieteam een bivakmuts en anderen niet?

Opvallend genoeg droegen sommige leden van de DSI die betrokken waren bij de aanhouding in Den Haag een bivakmuts en een helm, maar enkele andere collega's niet.

Bij het arrestatieteam dat betrokken was bij een aanhouding in het Westland droeg vrijwel niemand een bivakmuts. Volgens Van Buuren is dat een persoonlijke keuze. 'Maar puur vanuit de veiligheid van je team zie je wel vaak een bivakmuts. Alles wordt tegenwoordig gefilmd, zowel door de pers als omstanders.' En ook tijd speelt een rol: 'Je handelt naar bevinden op dat moment. Je springt in je auto en moet ergens snel zijn.'

