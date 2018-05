'Burgemeester trok paspoorten Syriëgangers terecht in'

DEN HAAG - Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag heeft in 2015 de paspoorten van twee Syriëgangers terecht ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State. Beide mannen waren naar de rechter gestapt om de beslissing van de burgemeester aan te vechten.

De rechtbank in Den Haag gaf het tweetal ook al ongelijk. De Raad van State oordeelt nu dat Van Aartsen in z'n recht stond. Wel zitten er gebreken in het besluit van de burgemeester, die handelde op verzoek van de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten.

Van Aartsen ging af op een advies van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), maar volgens de Raad van State had hij zelf de originele processen-verbaal van de NCTV, waar dat advies op gebaseerd was, moeten inzien.



Voldoende aanwijzingen

Het verweer dat die processen-verbaal niet voor elke burgemeester toegankelijk zijn gaat volgens de Raad van State niet op, de gemeente had daar toch om moeten vragen. De Raad van State heeft de originele stukken wel gezien en concludeert dat het besluit toch terecht is genomen.

Daarnaast waren er voldoende andere aanwijzingen om te kunnen beoordelen dat de twee mannen naar Syrië wilden gaan om zich daar aan te sluiten bij een jihadistische organisatie.



Vertrek naar Syrië

Eén van de mannen werd tegengehouden bij de Grieks-Turkse grens met een slaapzak en een grote hoeveelheid contant geld, in het gezelschap van een radicale moslim die bij de politie bekend was.

De andere man had zich in Nederland uitgelaten over een aanstaand vertrek naar Syrië en was in het bezit van veel jihadistische literatuur. Deze man is uiteindelijk niet vervolgd voor zijn intentie om richting Syrië te reizen, en daarom vond hij dat zijn paspoort onterecht was afgepakt, maar daarmee is de Raad van State het niet eens.



Reizen in de EU

Overigens betekent het intrekken van het paspoort niet dat reizen niet meer mogelijk is. Beide mannen hebben een Nederlandse ID-kaart, die kan niet worden ingenomen, en dus kunnen de twee nog wel vrij reizen binnen de Europese Unie.