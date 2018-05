Dronken man in auto: 'Ik reed maar een heel klein stukje'

DEN HAAG - 'Ik reed maar een heel klein stukje. Ik wilde alleen m'n auto verplaatsen', zegt Evert wanhopig tegen de politierechter. De 51-jarige man reed in zijn auto met een flinke slok op. 'U blies 795 ugl en de grens is 220 ugl. U had veel te veel gedronken', zegt de rechter streng.

Evert legt uit dat hij met kennissen wat ging drinken in motel Sassenheim, langs de A44. 'De parkeerplaats was vol, dus ik parkeerde mijn auto op het industrieterrein aan de overkant.' Toen Evert na een paar uur het motel uitliep, had hij al snel door dat hij niet meer kon rijden. 'Dit gaat niet goed, dacht ik. Ik belde mijn zoon.'

De zoon van Evert was aan het werk in een sportschool even verderop. 'Ik vroeg hem of hij mij na zijn werk naar huis kon brengen. Dat vond hij goed. Ik besloot in de auto te wachten, totdat hij er zou zijn. Maar toen kwamen er mensen van handhaving en die gingen moeilijk doen.'



Intimiderend

Evert vertelt dat de handhavers hem vroegen om zijn auto te verplaatsen. 'Ze waren nogal intimiderend.' De rechter kijkt hem streng aan: 'Dus u bent even van A naar B gereden?' Evert: 'Ja stom, ik wilde echt niet rijden.' De handhavers bellen uiteindelijk de politie en die laten Evert blazen voor de deur van de sportschool. Hij moet meteen zijn rijbewijs inleveren.

'Hoe gaat het zonder rijbewijs?', vraagt de rechter. 'Ik heb een eigen schoonmaakbedrijf en laat me nu rijden. Dat kost me 1.000 euro per maand', zegt Evert zuchtend. 'U had beter kunnen zeggen: geef me maar een boete, dan was u financieel beter af geweest,' zegt de rechter.



Rijbewijs

Het is de beurt aan de officier van justitie om zijn strafeis bekend te maken. 'Volgens de richtlijn moet ik een geldboete van 950 euro eisen en een rijontzegging van acht maanden. Ik geloof wel dat u niet wilde gaan rijden en dat u onder druk van handhaving toch in de auto bent gestapt. Maar ook al is het maar een klein stukje; u had niet mogen rijden.'

De officier vindt de geldboete op zijn plaats, maar wil Evert tegemoet komen wat betreft zijn rijbewijs. 'Ik eis een rijontzegging van acht maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Dat betekent dat u binnenkort uw rijbewijs terug heeft en uw werk weer kan doen.'



Geen taakstraf

Evert kijkt teleurgesteld. 'Kan die geldboete geen taakstraf worden? Ik betaal 1.000 euro per maand om me te laten rijden. Ik heb weinig geld meer over.' De rechter is verbaasd: 'Het is niet de bedoeling dat u uw eigen straf kiest. Het is heel schappelijk van de officier dat u uw rijbewijs eerder terug krijgt. Die geldboete van 950 euro moet u gewoon betalen. U heeft een verkeerde beslissing genomen door in de auto te stappen.'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

