Lakeside Festival in Alphen afgelast

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Lakeside Festival in Alphen aan den Rijn gaat dit jaar niet door. Het dancefestijn zou dit jaar voor de tiende keer worden gehouden.

Volgens mediapartner Studio Alphen was het de bedoeling dat Lakeside op 30 juni zou plaatsvinden aan de Zegerplas. De organisatie zegt: 'We geven een goed feest of niet.' Een verdere toelichting is nog niet gegeven.

Op vorige edities draaiden bekende dj's in Alphen, onder meer Hardwell, Afrojack en Nicky Romero. De drukste edities van Lakeside trokken zo'n 10.000 bezoekers.