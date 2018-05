'Alles schudt heen en weer', in Waddinxveen worden ze gek van zwaar verkeer

WADDINXVEEN - Bewoners van de Brugweg in Waddinxveen hebben genoeg van al het verkeer door hun straat. De weg wordt gebruikt om uit te komen bij de bedrijven die daar in de buurt zitten. En vanwege nieuwbouwwerkzaamheden komt daar nog meer zwaar materieel bij.

'Er zit best wel wat industrie hier', legt buurtbewoner Bertus van der Meulen uit. 'Goed voor zo'n 170 vrachtwagens per dag. Daarnaast heb je te maken met ander zwaar materieel vanwege bouwprojecten en de mensen die daar komen te wonen, gaan ook nog gebruik maken van deze weg.'

Het grootste probleem is dat er te veel, te zwaar en te snel gereden wordt volgens Van der Meulen. 'Het zware verkeer maakt een hele hoop kapot. Alles schudt hier heen en weer, het huis trilt in zijn voegen.'



'Je wordt er 's nachts wakker van'

Niet iedere dag, geeft hij toe. 'Maar het is gewoon te veel. En wij zitten nog aan de goede kant van de weg. Aan de overkant is de overlast nog veel erger. Je wordt er 's nachts wakker van. Als wij liggen te slapen, begint alles te rammelen. Dit is niet leuk meer.'

Van der Meulen wijst op de veengrond die niet gemaakt is voor zwaar verkeer. 'Dit weten ze in Boskoop, dit weet Reeuwijk, dit weet Bodegraven en ze weten het bij Gouda... Daar sluiten ze alles af. Daardoor is dit nu de enige toegangsweg hier.' En dat kán niet, volgens hem. 'Je moet dit eerlijk verdelen of oplossen.'



Rondweg

Hij heeft wel een oplossing. 'Door snelheidsbeperkingen in te stellen. Maak hier een 30-kilometerzone van, met cameratoezicht. En verbied tractoren. Die kunnen gewoon over Reeuwijks grondgebied.'

Zijn buurman - die inmiddels is verhuisd - opperde een rondweg. Een plan daarvoor ketste twintig jaar geleden af. 'Natuurlijk zou een rondweg nog mooier zijn', knikt Van der Meulen. 'Maar dat wordt duur. Op de huidige situatie zitten we in ieder geval niet te wachten. De schade, de overlast en de problemen bij het oversteken. Het wordt alleen maar gekker hier.'