Eljero Elia in voorselectie Nederlands elftal Eljero Elia met Lex Immers na oefenwedstrijd Basaksehir-ADO | Foto: Jim van der Deijl

DEN HAAG - Voetballer Eljero Elia is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië. Elia liet vorige week aan Omroep West weten dat hij hoopt weer eens bij de voorselectie te zitten, en zijn wens is meteen vervuld.

De Voorburger speelt tegenwoordig in Turkije voor Basaksehir, de vierde club van Istanbul. Eerder kwam hij uit voor onder meer ADO Den Haag, FC Twente en Feyenoord. In een interview met Omroep West zei Elia vorige week onder andere: 'Ik ben beschikbaar en zal dat altijd blijven. Als ik word opgeroepen, dan ga ik er vol voor.' Over bondscoach Ronald Koeman zei hij: 'Ik heb een goede relatie met de bondscoach. Koeman heeft mij naar Southampton gehaald. Ik hoop dat hij mij een keer een signaal geeft dat ik goed bezig ben en dat ik weer een keer bij de voorselectie zit.'

Selectie Of Koeman het interview gelezen heeft weten we niet, maar Elia heeft zijn signaal in elk geval binnen. De definitieve selectie wordt op 18 mei bekendgemaakt. Oranje speelt op 31 mei in Trnava tegen Slowakije en op 4 juni in Turijn tegen Italië. Voor die tijd speelt Elia nog twee wedstrijden om het kampioenschap in de Turkse Süper Lig, de achterstand van zijn club Basaksehir op koploper Galatasaray is drie punten.