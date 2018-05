Deel dit artikel:











Vijf arrestaties bij politieactie in Naaldwijk De politie doet nog onderzoek | Foto: Omroep West / Michiel Steenwinkel

NAALDWIJK - Bij de politieactie dinsdagavond bij het bedrijf Agro Merchants in Naaldwijk zijn vijf mensen gearresteerd. Over hun identiteit kan de politie 'in het belang van het lopende onderzoek' niets zeggen. Waar het onderzoek over gaat wordt ook niet bekendgemaakt.

Agenten zijn woensdagochtend nog steeds aanwezig op het terrein van het bedrijf aan de Galgeweg, voorheen in het Westland bekend als Cool Company. Agro Merchants is gespecialiseerd in opslag en transport van gekoelde producten. Het bedrijf zelf wil geen vragen beantwoorden over de politieactie. Dinsdagavond werd het hele bedrijfsterrein, een deel van de naastgelegen Naaldwijkseweg en het kruispunt met de Opstalweg en Galgeweg afgezet. Ook de politiehelikopter werd ingezet. De actie veroorzaakte opschudding in Naaldwijk.

Aanhouding op straat Later op de avond werd een aanhouding verricht op de Burgemeester Elsenweg, elders in Naaldwijk. Of de gebeurtenissen met elkaar te maken hebben kan de politie niet zeggen.