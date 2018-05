Deel dit artikel:











LIVEBLOG: ADO Den Haag - Vitesse Tom Beugelsdijk speelt een enorm belangrijke rol bij ADO Den Haag dit seizoen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Vandaag staat voor ADO Den Haag de eerste wedstrijd in de play-offs op het programma. De mannen van Fons Groenendijk nemen het in het eigen Cars Jeans Stadion op tegen Vitesse. Lukt het de Haagse equipe om het thuisvoordeel uit te buiten? De aftrap is om 18.30 uur. Alles over het duel is te volgen via 89.3 FM Radio West en via dit liveblog.